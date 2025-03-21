شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة السادسة من مسلسل لام شمسية.. رفد الطفل يوسف من المدرسة والاتصال بوالدته هبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل لام شمسية، ضمن موسم رمضان 2025، رفد الطفل يوسف من المدرسة على أثر اعتدائه على بعض من أصدقائه، والاتصال بوالدته "هبة" بدلاً من "أمينة خليل – نيللي"، لتنتقل الأحداث إلى أحد المطاعم أثناء اصطحاب "محمد شاهين – وسام" زوجته "يسرا اللوزي- رباب" لتناول الغذاء، ليشاهدها "أحمد السعدني – طارق" مع "ثراء جبيل – نهال" وهما يجلسان سوياً.

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 6 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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