شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 7.. عايشة تساعد حازم فى اختيار هدية لنجله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلم حازم "نور محمود" عايشة "دنيا سمير غانم" خلال الحلقة السابعة، من مسلسل عايشة الدور، والذى يعرض على قناة ON، وطلب منها أن يأتى إلى محل الهدايا الذى تمتلكه ليختار هدية لابنه بمناسبة عيد ميلاده وتساعده وتختار له كرة القدم ليشكرها على مساعدتها.

وأخذت داليا كارما لتتحدث معها وأبلغتها أن السجائر الإلكترونية ليست لها ولكنها لأحد أصدقائها فى المدرسة وطلب منها أن تجربها ولكنها لم تعجبها.

مسلسل عايشة الدور يعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة 2.45 صباحًا والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساء والإعادة 3 صباحا و9 صباحا و3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية.

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025