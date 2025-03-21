شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة السابعة من مسلسل حسبة عمري تناقش قضية تعدد الزوجات وانهيار العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت الحلقة السابعة من مسلسل حسبة عمري، للنجمة روجينا، الذي يُعرض ضمن موسم رمضان 2025، قضية مهمة جداً وهي انهيار العلاقات الزوجية بسبب تعدد الزوجات، حيث سلطت الحلقة الضوء على الأضرار الكبيرة التي قد تضرب الأسرة بسبب زواج الأب مرة أخرى على والدة الأطفال والتي تؤدي شيئاً فشيئاً إلى فشل العلاقة الزوجية وانهيارها ووصولها إلى الانفصال.

ولم تنته الأضرار التي قد تلحق بالعلاقة الزوجية فقط بالطلاق، حيث يستمر الأطفال في حصد تلك السلبيات وتحول حياتهم الى حياة مليئة بالضغوطات النفسية طوال الوقت، ومعاناتهم المستمرة من نظرة المجتمع لهم.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل حسبة عمرييعرض مسلسل حسبة عمري الحلقة 6 على قناة dmc في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 3:45 مساء، وبالتزامن مع منصة Watch it الرقمية. قصة مسلسل حسبة عمرييتناول قصة وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية". أبطال مسلسل حسبة عمريمسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوى ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق و عمر رزيق و إخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت ، وإنتاج inspire studios productions.

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