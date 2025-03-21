شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب 21.. رقية تضغط على يوسف للانضمام معها فى أعمال المافيا والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 21 من مسلسل وتقابل حبيب تصاعداً في الأحداث بشكل كبير، أهمها الموقف الصعب الذي تواجد فيه يوسف (خالد سليم) بسبب رقية (نيكول سابا)، بعد معرفته بطبيعة عملها في المافيا العالمية، حيث تواجدت رقية مع يوسف وخالد (أحمد الله باجتماع واحد في فيلا يوسف، وحاولت رقية وخالد الضغط على يوسف لقبول العمل معها في الأعمال العالمية التي ثبت أنها ضمن نشاط المافيا العالمية.

حاول يوسف التأكيد على خطورة ما يفعلون إلا أن رقية أكدت أنه لا توجد أعمال قوية ذات عائد قوي دون مخاطرة، لكن الأهم أن تكون محسوبة وهي تحسب خطواتها بقوة، ثم يترك يوسف الجلسة وتتحدث رقية وخالد عن قبوله للعمل معهما بعد معرفة كل تلك التفاصيل لتؤكد رقية أنها تعرف يوسف جيدا وهو الآن في مرحلة التفكير، ومن المؤكد أنه سيقبل بالأمر ولن يعارضها على الإطلاق.

وخلال الحلقة الـ 21 من مسلسل وتقابل حبيب، التقى فارس (كريم فهمي) وليل (ياسمين عبد العزيز) في أحد المطاعم وتحدثا عن الأمور الذي المشاعر التي أخفى مل واحد منهما إخراجها، لتغادر ليل المطعم مسرعة وسط المطر والأجواء المناخية الصعبة، وتمشى غاضبة، حيث ترى أن فارس يقول كلام لا يصح أن يقوله ولكن فراس يخرج ورائها مسرعاَ ويحلق بها أمام الفندق.

يعاتب فارس ليل على تركها له داخل الفندق لترد عليه بأنه لا يصح التحديث في المشاعر وهكذا ولكن يصر على قوله، ويتسمك بها ويكشف لأول مرة علناً أنه يحبها رغم رفض ليل سماح هذا الكلام، ولكنه قال لها "أنا بحبك" لتغادر ليل المكان مباشرة، حيث تخشى الاعتراف له بحبها هي الأخرى.

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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