شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكي يتذكر والدته في عيد الأم: عمري ما حسيت حب صادق زي حبك ليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم أحمد مكي، صورة لوالدته الراحلة على صفحة فيس بوك، وتذكرها بمناسبة عيد الأم وعلق قائلاً: أول عيد أم يعدي من غيرك يا أغلى الناس وأقربهم إلى قلبي، عمري ما حسيت حب صادق زي حبك ليا مفتقدك ومفتقد حضنك اللي كان بيغسل قلبي من أي هم.

وأضاف مكي: "اللهم في العشر الأواخر من رمضان اسألك أن تجعل أمي منعمة في رحابك راضية في قربك اللهم ارحمها وأحسن إليها وأنعم عليها دائمًا أبدًا يا أرحم الراحمين، وأبي وأرحم موتانا يا رب العالمين اللهم صبر قلبي اللهم تقبل".



تغريدة مكى



وتابع: اللي منكم أمه عايشة لسه والحمد لله بِرَّها وقرب منها ولو كنت مشغول أوجد وقت واتمتع بوجودها وبين لها تقديرك لكل إلي عملته معاك وعشانك واحضنها لأن ده أصدق حضن ممكن تحسه طول عمرك.