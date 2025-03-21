بسمة تستطلع آراء جمهورها حول شخصيتها بمسلسل ظلم المصطبة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 10:19 مساءً - حرصت الفنانة بسمة على استطلاع آراء جمهورها حول شخصيتها "سحر" والتي تجسدها في مسلسلها الرمضاني "ظلم المصطبة".

بسمة تستطلع آراء جمهورها حول شخصيتها بـ ظلم المصطبة

شاركت النجمة بسمة من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صوراً مجمعة من مشاهد مختلفة من مسلسلها "ظلم المصطبة"، استطلعت من خلالها آراء جمهورها حول شخصيتها بالعمل، وعلقت على الصورة قائلة : " سحر.. أخت ولا زوجة ولا أم ولا حبيبة؟".

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لتنهال عليها التعليقات المشيدة بأدائها في المسلسل، أبرزها تعليق النجمة ريهام عبد الغفور والتي تشاركها العمل قائلة : "سحر حبيبتي".

مسلسل "ظلم المصطبة"

استطاع مسلسل "ظلم المصطبة" أن يجذب أنظار محبي الأعمال الدرامية نحو أحداثه، وذلك مع انطلاق عرض أولى حلقاته في منتصف شهر رمضان الحالي، مما ساهم في أن يكون هذا العمل في صدارة ترند منصات التواصل الاجتماعي، يشارك في بطولته مع الفنان إياد نصار كل من ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، وعدد آخر من الفنانين وضيفيّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

مسلسل ظلم المصطبة ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزي صالح وسيناريو وحوار محمد رجائي وإسلام حافظ وإخراج محمد علي وعمرو موسى، وإنتاج شركة united studios.

تدور أحداث مسلسل "ظلم المصطبة" في إطار اجتماعي، ويناقش قضية مهمة منتشرة في المجتمع المصري، ألا وهي ظلم المجتمع للمرأة بسبب العرف والعادات والتقاليد السائدة، وذلك بعيداً عن القانون والشرع، وذلك خلال قصص درامية وحكايات عن المعاناة التي تعاني منها المرأة بسبب الأحكام الظالمة التي لا يحكمها القانون أو شرع الله.

يمكنكم متابعة بعد تصدُّره للتصويت اليومي بجوائز النقاد للدراما العربية: إياد نصار يتحدث عن كواليس تصوير ظلم المصطبة

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