غادة عبد الرازق توجه رسالة لفريق عمل مسلسل شباب إمرأة

غادة عبد الرازق: أسعد أيامي بجد ..بحبكم كلكم

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تفاصيل مسلسل "شباب إمرأة"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 10:19 مساءً - عقب الإنتهاء من تصوير أحداث مسلسلوالذي يتم عرضه خلال موسم دراما رمضان 2025، حرصت الفنانةبطلة المسلسل على توجيه رسالة إلى فريق عمل المسلسل والفنانين المُشاركين ببطولته.وكانت قد نشرت الفنانة غادة عبد الرزاق عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور من كواليس تصوير أحداث مسلسل "شباب إمرأة" ومقطع فيديو وعلقت عليه بتوجيهها رسالة إلى فريق عمل المسلسل.وقالت الفنانة غادة عبد الرازق خلال تعليقها: "بحبكم كلكم وكانت أسعد أيامى بجد.... شكرًا على كل حاجة حلوة ودعم وحب وخوف عليا احساس جميل جدا ، كنتوا كلكم قد المسوولية وظهر وسند ليا بعد ربنا .. كلامى دة لكل كرو العمل من المخرج المحترم الخلوق الموهوب .. الى الممثلين المحترمين الموهوبين جدا جدا .... واللى كان شرف ليا أشتغل معاهم .. والى كل اقسام المسلسل العاملين فى كل الاقسام .. فرحانة ومبسوطة والأهم فخورة".يُذكر أن مسلسل "شباب امرأة" تأتي أحداثه خلال 15 حلقة، والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب أمين يوسف غراب والتي تحمل نفس الاسم، وكتب السيناريو والحوار للمسلسل محمد سليمان عبد المالك، ويأتي من إخراج أحمد حسن، والذي أكد أن المسلسل مختلف تماماً عن الفيلم الأصلي الذي أُنتج عام 1956، بطولة تحية كاريوكا، وشكري سرحان، حيث جاءت أحداثه وشخصياته مواكبة للعصر.وتُجسد الفنانة غادة عبد الرازق خلال أحداث المسلسل شخصية "شفعات الخربوطلي" وهي أرملة ثرية، تملك تجارة واسعة ورثتها عن زوجها الراحل، وفي المقابل ينتقل الشاب الريفي "إمام البلتاجي حسن" من قريته الريفية؛ لكي يستكمل دراسته في القاهرة، ويستأجر غرفة صغيرة على سطوح منزل "شفعات" وخلال العمل تتطور الأحداث وتُعجب به.يشارك في بطولة المسلسل أمام غادة عبد الرازق كل من يوسف عمر، محمود حافظ، محمد محمود، جوري بكر، لينا صوفيا بن حمان، داليا شوقي، حسن أبو الروس، رانيا منصور، وطارق النهري.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».