شادية تكشف مخطط الحاجة شديدة وعيسى الوزان يهاجم العتاولة.. أحداث الحلقة 21 من العتاولة 2

خضر ينقذ جيجي والحاجة شديدة تضع شادية في ورطة

مواجهة جديدة بين العتاولة وعيسى الوزان

الحاجة شديدة تسرق عيسى الوزان

تفاصيل مسلسل "العتاولة 2"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 10:19 مساءً - عُرضت مساء اليوم الحلقة الـ21 من مسلسلوالذي تدور أحداثه في إطار من التشويق، ويُشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم، زينة.وقد بدأت أحداث الحلقة 21 من مسلسل العتاولة 2 بذهاب "خضر" والذي يُجسد شخصيته الفنان طارق لطفي إلى منزل شقيقة "جيجي" ليجد "حسن" يحاول الإعتداء عليها فينقذها منه ويصيبه في وجهه.كما شهدت أحداث الحلقة إندلاع شجار ما بين "عاطف" و"يوسف" نجل "الحاجة شديدة" وخطيب "شادية"، لتأتي "الحاجة شديدة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة فيفي عبده وتفض الشجار بينهما، وعقب ذلك تذهب معها "شادية" إلى منزلها وتُخبرها بتهديد "يوسف" لها بمقطع فيديو لتأتي لها "الحاجة شديدة" بمشروب عصير وضعت به منوم وتستيقظ "شادية" لتجد نفسها بغرفة "يوسف" وتُهددها الحاجة شديدة بما رأته منها وعليها أن تتم الزواج من نجلها "يوسف" وتكتشف "شادية" خطة "الحاجة شديدة".فيما شهدت أحداث الحلقة مواجهة بين كل من "خضر و نصار" و "عيسى الوزان"، حيث قال "نصار" والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السقا بأن الآثار لديه ولكنهما يُطالبان بنصيبهما من إحدى عمليات السرقة بعدما أعطت "عدولة" الأموال لـ"عيسى الوزان" والذي يُجسد شخصيته الفنان باسم سمرة.كما قرر العتاولة أن ينقذ "دينا" من يد "طابة" والذي يجعلها تصور مقاطع فيديو ويستغلها، وبالفعل يذهبان إليه ويُجبرانه على ارتداء فستان نسائي وتصويره به، وعلى جانب آخر تفاجأت "عدولة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة نسرين أمين بأن "حنة" مازالت على قيد الحياة.وشهدت الحلقة تصاعدًا في الأحداث حيث قررت "الحاجة شديدة" سرقة أموال "عيسى الوزان" من منزله ليشك هو في أن من فعل ذلك هم العتاولة، وبالفعل يذهب إلى منطقتهم وتبدأ معركة كبيرة بينهما، وتتدخل "عدولة" بجانب العتاولة، ويُصاب "عيسى الوزان" في المعركة ويظنان أنه مات إلا أنه يواجههم بأنه مازال حيًا، ويُعلن "نصار" بأنه قام برد "حنة" وطالبها بالعودة إلى المنزل.يُذكر أن أحداث الموسم الثاني من "العتاولة" تدور في إطار من التشويق والإثارة، والمسلسل يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».