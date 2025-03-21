إلهام شاهين ضيفة رامز جلال في رامز إيلون مصر: حلقة اللعب مع الكبار

إلهام شاهين ضيفة رامز جلال

إلهام شاهين تتألق في رمضان 2025 بـ "سيد الناس"

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 10:19 مساءً - عُرضت منذ قليل الحلقة الجديدة من برنامج "رامز ايلون مصر"، وكانت ضيفة الحلقة النجمةوالتي تعرضت لمقلب الحلقة من تقديم الفنان رامز جلال.وبدأت أحداث الحلقة من خلال فكرة البرنامج الأساسية، وهي إيهام النجمةبالمُشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب مع فريق التحكيم والذي يضم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور والفنان رامز جلال.وقدم، قائلًا : " النهاردة حلقة اللعب مع الكبار، كأني بلعب بالنار، عارفين يعني ايه تهزر مع أساطير، بصراحة كل سنة كنت بفكر اجيبها وفي آخر لحظة بتراجع عن القرار، اصل دي لو حصلها حاجة هيخلوا حياتي مرار".وأكمل رامز قائلًا : " لكن السنة دي مكنش عندي اختيار، وعلى رأي المثل مش هتستمع بالفيلم غير لما تاكل فشار ولا هتحس بالعيد غير بطبق الممبار وعشان كدا اتحديت نفسي وقولت في الآخر يعني هي مين فنانة زي باقي الفنانين، فيها إيه لما تخرج من عندنا وايديها متجبسين، ونقولها بنضحك معاكي عشان الناس تبقي مبسوطين بلاش نقفش على بعض وخلينا حلوين".وأضاف رامز: "ادعوا معايا الحلقة تعدي على خير، معانا ومعاكم اللي بيتقي شرها كل الفنانات والفنانين، اللي بنعمل حلقتها واحنا مرعوبين".تتألق النجمةخلال أحداث مسلسل "سيد الناس" بشخصية سيدة تُدعى اعتماد الهواري وهي زوجة خالد الصاوي وهو والد الجارحي أبو العباس الذي يجسد دوره عمرو سعد، وتدخل اعتماد مع الجارحي في صراعات كبيرة بعد وفاة والده، لتكون علاقة الثنائي في المسلسل عكس الفيلم تماماً الذي لعبت فيهدور والدة عمرو سعد والتي ضحت من أجله كثيراً. وكان الفيلم بعنوان "ريجاتا"، والذي تم عرضه عام 2015."سيد الناس" يُعرض ضمن، وتدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس"، يتعرض للظلم ويتم الزج به في السجن، ليخرج لاحقاً ويسعى للانتقام واستعادة حقوقه، ومحاولة الكشف عن السر الذي أخفاه والده عنه منذ سنوات، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالدالصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، أسما سليمان، إنجي كيوان، إسماعيل فرغلي، دعاء حكم، مؤمن نور، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي، والإخراج لمحمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.يمكنكم متابعة هل كانت إلهام شاهين زوجة ثانية سرًا؟ الفنانة تجيب

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