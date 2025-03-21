هالة صدقي لمعتز الدمرداش: محمد سامي مخرج مختلف ومحمد رمضان متواضع جدًا

هالة صدقي: محمد سامي مخرج مختلف

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هالة صدقي عن محمد رمضان : نجم النجوم

هالة صدقي تتألق في مسلسل "إش إش"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 10:19 مساءً - كشفت النجمةعن رأيها في المخرج، كما أشادت بالنجم؛ كاشفة عن جوانب من شخصيتهما.حلت النجمةضيفة الإعلامي معتز الدمرداش في برنامجه "ضيفي مع معتز" المذاع على قناة "الشرق"، وخلال الحلقة تحدثت عن المخرج، قائلة : "محمد سامي مخرج مختلف، وقد أخذ الكثير من الجيل القديم، فهو مزيج بين الجيل القديم والحديث بنظرة جديدة".وأكملتقائلة : "محمد سامي يصر على الشخصية، فقبل كتابة شخصية "صفصف" في مسلسل "جعفر العمدة"، تحدث معي أنه لديه فكرة، هل أكتبها، وهي أم لرجلين كبار في السن، فرددت عليه أني ممثلة والأمر ليس له علاقة بالسن، وأنا أؤدي أي أدوار، فمحمد سامي هدف بالنسبة لي".كما كشفتخلال الحلقة عن رأيها بالنجمقائلة : "محمد رمضان اليوم هو نجم النجوم، وقد يبدو عبر وسائل التواصل بخلاف شخصيته الحقيقية، هو شخص طيب ومتواضع جدًا، وهو ممثل، أعني أنه قد يوجد نجم لكن لا يكون ممثلًا حقيقيًا، إنه يعتمد على عناصر أخرى، لكن محمد رمضان ممثل حقيقي".وأكملت : "رمضان دائمًا يفكر خارج الصندوق، لهذا قد توافقا في العمل معًا هو ومحمد سامي، لأن سامي أيضًا يفكر خارج الصندوق، فهو كمبيوتر يجلس أمامك، ولكنه كمبيوتر ممتلئ بالإحساس".أطلعوا على بعد اعتزاله .. ما مصير مسلسلات خطط لها محمد سامي مع كبار النجوم؟تتألق الفنانةبدور "شادية" في مسلسل "إش إش" والذي يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، إنتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل.وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن "توتا"، والعمل من تأليف وإخراجمسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يرغب في التقرب من "إش إش"، لكنه يجد نفسه محاصرًا في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له.

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