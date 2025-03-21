هكذا عايد النجوم والنجمات أمهاتهم في يوم الأم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 10:19 مساءً - احتفل عدد كبير من النجوم والنجمات بأمهاتهم وحرصوا على معايدتهم وتوجيه رسائل مؤثرة لهم؛ وذلك احتفالًا بهن في يوم الأم والذي يوافق اليوم 21 مارس، حيث حرص الكثير منهم على توجيه رسائل من خلال نشر صور جمعتهم بأمهاتهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الأجتماعي، ومنهم من تذكر أمه الراحلة بكلمات المؤثرة.

وسوف نستعرض في هذا الموضوع أبرز معايدات النجوم والنجمات لأمهاتهم في يوم الأم .

تامر حسني: كل سنة وكل أم طيبة

حرص الفنان تامر حسني على توجيه رسالة محبة وشكر لكل أم؛ وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، حيث قام بنشر مقطع من أغنيته "أمي"، وعلق عليها قائلًا: "الأم تستحق مننا إننا نفرحها و نكرمها في كل يوم مش بس النهاردة و بمناسبة يوم عيد الأم إنه النهاردة ...كل سنة و كل أم طيبة و كل أم مش معانا ربنا يرفع من درجاتها و يوصلها كل خير دعواتنا يلا يا شباب".

كما أكمل حديثه موجهًا نصيحة لكل الناس قائلًا : "محدش ينسى يكلم والدته يقولها أحلى كلام و اللي يقدر يجيب ورده و يديهالها هتبقى على قلبها زي العسل و اللي مزعل والدته يجري يصالحها يلا يا شباب عايزين نفرحهم أوي أمانه عليكم متنسوش هما دلوقتي مستنيين مننا كلنا كلمه حلوه طيبة تفرحهم و تهون عليهم .. دول اللي حرموا نفسهم في الدنيا و الحياة عشان خاطر إحنا نعيشها".إليسا : أنتِ دنيتي كلها

إليسا: كل عام وأنتِ النعمة اللي بحمد الله عليها كل يوم

كما عايدت إليسا والدتها برسالة مؤثرة، مشاركةً صورة معها عبر حسابها الشخصي عبر منصة "إكس"، كتبت فيها : "هو يوم واحد، بس بيحمل كل العمر. هو عيد الأم، بس بالحقيقة عيد الدنيا كلها... وأنتِ دنيتي كلها. كل عام وأنتِ النعمة اللي بحمد الله عليها كل يوم. الله يطوّل بعمرك ويخليلي ياكي، ويخلّي كل الأمهات ولكل حدا مفارق أمه، بعرف إنو الاشتياق صعب، بس حضورها ما بيغيب".

نجوى كرم: أمي تداوي كل آلامي

كما عبرت نجوى كرم بكلمات مؤثرة عن مدى حبها لوالدتها في يوم الأم، وكتبت عبر حسابها على منصة "إكس" : "أُمّي.. ‏ليست طبيبة، ‏لكنها تداوي كل آلامي.. ‏ولم تكن يوماً مهندسة، ولكنها دائماً تصلح ما هو خاطئ".

وأكلمت : " ولم تكن يوماً فيلسوفاً، ولكنها علّمتني الكثير عن الحياة.. إنها الربيع الذي يشعرني بالجنّة بوجودها معي".



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كاظم الساهر : أهدي أغنيتي الجديدة لأمي

كما حرص الفنان كاظم الساهر على إهداء أغنيتها الجديدة لوالدتها في يوم الأم، وشارك مقطع من الأغنية عبر حسابه على "إنستغرام"، وعلق عليه قائلًا : " إلى أمّي الحبيبة وكل أم في العالم، أهدي أغنيتي الجديدة، أمّي، والتي أؤديها مع الرائعة جنّات".

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نانسي عجرم تهدي أغنيتها لوالدتها

كما أهدت الفنانة نانسي عجرم لوالدتها ولكل أم أغنيتها "أمي"، وشاركت مقطعاً من الأغنية عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت قائلة : " إمي وشو ما بقول بضلّ مش كافي".

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خالد سليم: "أنا ابنك وخدامك يا ست الكل"

كما شارك الفنان خالد سليم صورة جمعت والده ووالدته في يوم زفافهما عبر حسابه على "إنستغرام" وعلق عليها قائلًا : "كل سنة وأنتِ طيبة يا أمي، يا حبيبة قلبي، ربنا يخليكي ويديمك فوق رؤوسنا جميعًا. اللهم آمين. اللهم ارحم أبي، حياتي وعمري قدامك، وجنتي تحت قدميك. أنا ابنك وخدامك، يا ست الكل يا أمي".

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ملك أحمد زاهر : اننا من غيرك ولا حاجة

كما شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عدداً من الصور التي جمعتها بوالدتها، من كواليس مسلسلها الرمضاني "سيد الناس"، وعلقت على الصور قائلة : " كل عيد ام و انتي احلي و اشطر و اقوي ام و ست شفتها في حياتي".

وأكملت: "عايزة اقولك اني بحبك اوي و اننا من غيرك ولا حاجة و اننا فخورين بيكي من قلبنا يا اشطر مدربة تمثيل فالدنيا و احلي و احن ام فالعالم مش عايزة ابدا اشوفك زعلانة و عايزاكي فرحانة و مبسوطة و فخورة بنفسك دايما ربنا يخليكي لينا العمر كله".

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منة فضالي : أحلى وأحن وأجمل أم

وحرصت الفنانة منة فضالي على تهنئة والدتها عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث نشرت صورة تجمعها بها، وعلقت عليها قائلة : "كل عيد أم وأنتِ أحلى أم وأحن أم وأجمل أم. ربنا يخليكِ ليا وميحرمنيش منك أبدا ويشفيكي ويبعد عنك أي شر وأي مرض ويديم ضحكتك القمر يا كل حاجة حلوة في حياتي. بحبك يا ماما".

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حسن الرداد : الأم هي البركة والأمان



كما وجه الفنان حسن الرداد رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة من خلال حسابه على "إنستغرام"، قال فيها : " كل سنه و انتى طيبة يا أمى بمناسبة عيد الأم، و كل سنه و كل أم بألف صحة ، ربنا يخلى لكل الناس امهاتهم، و يرحم امهاتنا جميعا و يصبر كل اللى فقد أمه".

وأكمل الرداد : "عايز أقول لكل الناس مافيش اغلي فى الدنيا من الأم، مليارات الدنيا كلها ماتساويش انى ارجع أشوف أمى تانى لمدة دقيقة واحدة.. إوعى حد يزعل والدته أو يضايقها للحظة واحدة و اللى مزعل أمه يجرى بسرعه يبوس رجليها عشان الأم هى البركة و الأمان هى الدعوه الحلوة اللى من القلب اللى بتفتح لك أبواب السما".

واختتم منشوره : "كل سنه و حضراتكم طيبين ، كل سنه و كل أم على راسنا جميعا .. أرجو الدعاء لوالدتي السيدة فادية الرداد".

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إدوارد : عيدك في السما



ونشر الفنان إدوارد صورة جمعته بوالدته الراحلة عبر حسابه على "إنستغرام" بمناسبة يوم الأم، معبرًا عن اشتياقه لها، وقال في تعليق مؤثر: "عيدك يا أمي في السما وحشتيني".

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سيرين عبد النور : اشتقتلك إمي



كما شاركت سيرين عبد النور صورة مع والدتها الراحلة عبر حسابها في "إنستغرام"، وعلقت عليها : "اشتقتلك إمي مع إضافة إيموجي القلب المكسور".

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راغب علامة : الحب اللي ما بينتهي



كما تذكر راغب علامة والدته الراحلة بكلمات مؤثرة، من خلال نشره مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، قال فيه : "شو بدي إحكي لإحكي عن إمي، راغب القوي والفنان والحساس، هول هني كلن أمي. هي لي ربتني كون هيك، هي لي علمتني غني ولي شجعتني غني، لما تجيب الجيران وتقلهم تعوا شوفوا إبني صوتو شو حلو".

وأضاف:"أمي كانت الحافز الأول والمشجع الأكبر لوصلت اني روح غني. أمي لهلأ ما بتغادرني ولا لحظة، مزبوط هي صارت بدنيا الحق، بس هي معي كل يوم".



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