كريستوفر نولان يحوّل ملحمة "الأوديسة" إلى أضخم أفلامه ببطولة توم هولاند وتشارليز ثيرون

ميرنا وليد - بيروت - يستعد المخرج العالمي كريستوفر نولان لإطلاق مشروعه السينمائي الجديد "The Odyssey"، المقتبس من ملحمة الشاعر اليوناني هوميروس، والذي يُعد أضخم أفلامه من حيث الميزانية، متجاوزًا تكلفة "The Dark Knight Rises".

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم هذا الشهر في مدينة ورزازات بالمغرب، على أن يُعرض في صالات السينما العالمية بتاريخ 17 تموز 2026.

وكشف نولان أن الفيلم سيُقدَّم بطابع ملحمي، ويُعيد سرد رحلة أوديسيوس بعد حرب طروادة، مستخدمًا عناصر خيالية ومؤثرات متطورة، كما يتعاون مع شركة IMAX لتجربة تقنية تصوير جديدة تعزز من جودة العرض البصري.

يضم طاقم العمل نخبة من النجوم، على رأسهم توم هولاند في دور البطولة، إلى جانب تشارليز ثيرون، روبرت باتينسون، زندايا، مات ديمون، آن هاثاواي، ولوبيتا نيونجو، وقد وصف الممثل جون ليجويزامو نولان بأنه "مخرج مستقل بميزانية ضخمة"، مشيدًا بنهجه الإبداعي.