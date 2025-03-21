نور عريضة تحتفل بعيد الأم برسالة مؤثرة عن الثقة والقوة - بالصور

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ميرنا وليد - بيروت - احتفلت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة بعيد الأم من خلال منشور مؤثر عبر حسابها، حيث شاركت صورة تجمعها بوالدتها وابنتها، وعبّرت نور عن أهمية دور الأمهات في زرع الثقة لدى بناتهن ليس بالكلمات، بل بالسلوك والتصرفات، وأكدت أن الأطفال يكتسبون القوة من تفاصيل صغيرة في أمهاتهم، مثل مواقفهن ونظراتهن وطريقة تعاملهن مع المواقف المختلفة.
المنشور حظي بتفاعل واسع من متابعيها، محققًا أكثر من 10 آلاف إعجاب خلال دقائق، كما أثنى الجمهور على كلماتها العميقة و المعبرة في هذه المناسبة الخاصة.
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