"مرحبا دولة" يعود بجزئه الثاني .. ويشعل الحماس مجددًا - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لبرنامج "مرحبا دولة" البرومو الرسمي للجزء الثاني، تمهيدًا لانطلاق عرضه قريبًا بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول، ويُظهر البرومو لقطة لفريق عمل البرنامج الكوميدي الذي يحمل جرعة مضاعفة من الكوميديا، النقد الاجتماعي، والمواقف الساخرة التي تواكب الواقع اللبناني بأسلوب البرنامج المميز.



المسلسل، الذي يحمل توقيع المخرج محمد دايخ، يجمع بين الكوميديا والطرح السياسي الاجتماعي بقالب ساخر وذكي، يعكس الواقع اللبناني والعربي بأسلوب جريء ومبتكر، ويضم فريق العمل كلاً من: حسين قاووق، محمد دايخ، حسين دايخ، محمد عبدو، مهدي دايخ، وذو الفقار ياسين، الذين نجحوا في ترك بصمة لافتة في الموسم الأول من خلال شخصياتهم وتفاعلهم العفوي مع الواقع السياسي المتقلّب.