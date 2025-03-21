أسما شريف منير تعلن إرتباطها .. وترد على التنمر بسبب زيادة وزنها

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ميرنا وليد - بيروت - كشفت الإعلامية أسما شريف منير، ابنة الممثل المصري شريف منير، عن ارتباطها الرسمي من شاب رياضي يُدعى أحمد عزمي من خارج الوسط الفني، حيث نشرت عبر حسابها مجموعة صور تجمعهما، وعلّقت عليها قائلة: "عوض ربنا ليا، حبيبي.
. أطيب وأحن راجل في الدنيا بعد أبويا طبعًا، بحبك"، وجاء إعلان أسما بالتزامن مع موجة من التعليقات حول زيادة وزنها، لترد بدورها بكل صراحة، قائلة: "آه تخنت، مش 100 كيلو، بس جسمي مش زي ما أنا متعودة عليه، وده مضايقني. وباخد دواء لنوبات الهلع، وده كان السبب"، وأضافت: "مش بهتم برأي الناس، وده اللي مخليني مكملة بطريقي بكل ثقة، عارفة كويس أنا رايحة فين وعايزة إيه. وبالنسبة للتنمر، بقيت أعتبره مصدر حسنات، وكل تعليق سلبي بيعبر عن اللي جوه الشخص مش عني".
واختتمت أسما رسالتها بشكر كل من ساندها أو اطمأن عليها بعد الشائعات، متمنية الشفاء لكل من يعاني، ومؤكدة على استمرارها في طريقها بثبات دون أن يؤثر فيها الهجوم أو التنمر.
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