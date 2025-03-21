شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 6.. نيقولا معوض ينجح فى السيطرة على ياسمين صبري من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 6، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، انفعال "أسامة" نيقولا معوض بسبب طلب زوجته "زينب" ياسمين صبري للطلاق خاصة والاستعانة بأهلها، حيث غضب بسبب ذلك.

وعنفته "زينب" بشدة وأخبرته بأنها لا تعلم مع من تعيش بسبب شخصيته المتغيرة والغريبة، وأخبرته بأنها لا تريد شيئًا منه واتهمته بأن حياته كلها خاطئة وأمواله حرام بسبب شغله الملتوي.

وأثناء ذهابها مع أهلها نجح "أسامة" فى السيطرة عليها مرة أخرى، حيث أخبرها بأنه يتعامل مع أعداء وأنه قام بتسليم من قام باصطدامه للشرطة وأنه شخص نصاب وقام بتدبير القضايا له، وأنكر أن ماله حرام لتتحدث معه بانه لم يخبرها بشئ، ولكنه أغضب وترك لها المنزل.

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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