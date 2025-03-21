شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 6.. ياسمين صبري تستعين بأهلها لطلب الطلاق من نيقولا معوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 6، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، بتدبير "أسامة" نيقولا معوض بحبس "هارون" نضال الشافعي وتسليمه للشرطة.

وبعد عودة "أسامة" وجد أن زوجته "زينب" ياسمين صبري استعانت بوالدها "صبري" عزت زين وشقيقها "أحمد" عابد عناني لطلب الطلاق.

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحًا.

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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