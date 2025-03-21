شكرا لقرائتكم خبر عن بتول عرفة تعيد والدة سامر أبو طالب بالذكاء الاصطناعي في كليب "بوسة إيدك عبادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المطربان محمد المشعل وسامر أبو طالب، كليب أغنية "بوسة إيدك عبادة" بمناسبة عيد الأم، كتعبير عن الامتنان والعرفان لكل أم على تضحياتها وحنانها الذي لا ينضب.

أغنية "بوسة إيدك عبادة" تحمل في طياتها معاني الحب والوفاء، وتأتي كهدية لكل أمهات العالم تقديرًا لدورهن العظيم في بناء الأجيال، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، ومن إخراج بتول عرفة.

وقد شارك في الأغنية نخبة من الموسيقيين الموهوبين، منهم مغربي على الجيتار و صولويست شاهي، ومحمد عاطف على الناي، وهشام مصطفى وتريات، بالإضافة إلى مكس وماستر مصطفى رؤوف.

ومن جانبها، أعربت المخرجة بتول عرفة عن سعادتها بإخراج كليب "بوسة إيدك عبادة"، مؤكدة أنها تهدي هذا العمل الفني لكل أمهات مصر والوطن العربي، تقديرًا لتضحياتهن الكبيرة في تربية الأبناء والسهر على راحتهم. وأضافت أن الأغنية تحمل رسالة حب ووفاء للأم، التي تعد رمزًا للتضحية والعطاء بلا حدود.

وشهد الكليب ظهور خاص لوالدة المطرب سامر أبو طالب الراحلة، وذلك بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث حرصت المخرجة بتول عرفة على أن تظهر مدى إهتمام الأمهات بالابناء في صغرهم، بينما تتبدل المهمة بين الأم وابنها في الكبر، وكأنهم يردون الجميل للأمهات على سنوات من الحب والحنان والعطاء.

يذكر أن بتول عرفة قد قدمت مؤخرًا كليبًا آخر للمطربة نور عز العرب بعنوان "وحشتنا"، احتفاءً بقدوم شهر رمضان المبارك وأجوائه الروحانية. الكليب، الذي يعيد إحياء ذكريات وطقوس الشهر الكريم، جاء من غناء وألحان نور عز العرب، وكلمات أحمد عادل توفيق، وتوزيع هشام البنا.