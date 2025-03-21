شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة السادسة من مسلسل لام شمسية.. مصارحة طارق ونيللي وصفحة جديدة لهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل لام شمسية، ضمن موسم رمضان 2025، مشهد مصارحة بين "أحمد السعدني - طارق" وزوجته "أمينة خليل – نيللي"، والتي تحدثا فيها عن كل المشاعر الغامضة التي شعرت بها نيللي مؤخرًا بداية من أزمة اكتشافها تحرش "محمد شاهين – وسام" بالطفل يوسف، وسرعان ما انتهت المحادثة بضرورة ذهاب نيللي لطبيب نفسي بعد الضغوطات التي تعرضت لها مؤخرًا، وليبدأ الثنائي بفتح صفحة جديدة وفقًا لحديث طارق لها.

وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى داخل المدرسة التي تعمل فيها نيللي، حيث التقت بـ "محمد شاهين – وسام" داخل المسرح استعدادًا لتوزيع إدوار الشخصيات في المسرحية على الأطفال المشاركين.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 6 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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أمينة خليل



طارق ونهال



طارق ونيللي



طارق