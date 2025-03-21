شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة السادسة من مسلسل لام شمسية.. نيللى تعانى من آلام وتذهب لطبيبة نساء وتوليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل لام شمسية، ضمن موسم رمضان 2025، ذهاب "أمينة خليل – نيللي" إلى طبيبة النساء والتوليد، حيث تعاني من آلام شديدة أثناء العلاقة الزوجية، وسرعان ما عادت الأحداث إلى كواليس مشاجرة الطفل يوسف وأصدقائه في المدرسة، لتظهر علامات الغموض على الطفل يوسف بشكل كبير وسط توترات من يوسف أثناء استجواب "ياسمينا العبد – زينة" له لمعرفة الواقعة.

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 6 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى. أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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