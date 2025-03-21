شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 21.. اتفاق عائلة أبو العزم على التخلص من ليل والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة 21 من مسلسل وتقابل حبيب الذي يتم عرضه على قناة dmc ومنصة watch it الرقية، باتفاق عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) وإجلال (أنوشكا) على أخذ بنات ابنهم يوسف (خالد سليم) من ليل (ياسمين عبد العزيز) وطرد الأخيرة والأفضل التخلص منها ولكن لابد من التفكير في الطريقة المناسبة.

تشتكي ليل لوالدتها وجدتها من طريقة معاملة عبد العزيز أبو العزم وإجلال، خاصة بعدما خفضا مصروفات بنتيها سارة ونور، وتخبرهما برغتبها في ترك الفيلا والعيش معهم، ولكن فرح تعارض الأمر؛ بسبب صعوبة توفير مصروفات سارة ونور حتى من خلال عمل ليل ومعاش جدها وتنصح فرح ليل بالاستمرار هناك بسبب البنات.

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل وتقابل حبيب، اشتعال الحوار بين فارس (كريم فهملى) وعائلته بسبب مساعدته الدائمة لـ ليل (ياسمين عبد العزيز) طليقة شقيقه يوسف (خالد سليم) وزادت حدة الحديث بين فارس ووالده عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) الذى يرى أن فارس دائما ما يُصغِر أخيه يوسف طوال الوقت بتصرفاته.

وأكد عبد العزيز لابنه يوسف أن العائلة طوال الوقت باقين عليه ولكنه يبعيهم، فيما ترى إجلال أن تصرفات فارس من شأنها تُقوّى ليل ويصبح لها ظهرا، ولن تحتاج إلا يوسف وستعيش مع أمام في الوقت الذى لا تريدها إجلال العيش في أمان، ويغضب فارس من الطريقة التي يتحدث بها والده وأخيه يوسف، ليهدده والده بأنه إذا استمر في التدخل ومساعدة ليل سيخسر كل شيء.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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