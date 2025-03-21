شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حسبة عمري يتصدر قائمة الأكثر شهرة على منصة Watch it الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

تصدر مسلسل حسبة عمري، قائمة الأكثر شهرة على منصة Watch it الرقمية، وهو المسلسل الذي تقوم ببطولته النحمة روجينا، ويعرض مسلسل حسبة عمري على قناة dmc في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 3:45 مساء، وبالتزامن مع منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل حسبة عمري

يتناول قصة وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية".

أبطال مسلسل حسبة عمري

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوى ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق وعمر رزيق و إخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت، وإنتاج inspire studios productions.

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