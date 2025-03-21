شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوي الحلقة 6.. مكى وعائشة بن أحمد يكشفان جريمة قتل ابن السائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 6 من مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكي، والذى يعرض على قناة on من إخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجى، أحداثًا مختلفة، حيث قامت فاطمة (عائشة بن أحمد) بالاتصال بـ شمس (أحمد مكي) لتخبره أن الكاميرات صورتهم أثناء خروجهم من العمارة بعد مشاجرتها مع أحد الأشخاص بسبب قطة، وقاموا بتحرير محضر بالواقعة.

كما أخبرته أنها اكتشفت الشخص الذي اختطف نجل الرجل الذي توجد معه الساعة، وقالت له إنها تشك في مسعد (محمود عبد المغني)، وبالفعل بدأوا سويًا بمراقبته وتعقبه، وعند وصول فاطمة وشمس لأحد الأماكن للبحث عن الأستاذ مسعد، يكتشفان مقتل الطفل المختطف، ويقوم أحمد مكي بالتدخل.

تدور أحداث مسلسل الغاوي فى إطار شعبى حول شمس العدوى أحد أخطر البلطجية، يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، فيقرر تغيير نمط حياته الإجرامى والاهتمام بتربية ابنه بطرق شريفة، فيبدأ فى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك، وتجعله يتحول إلى بطل شعبى فى نظر أهله وأبناء منطقته الشعبية.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

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