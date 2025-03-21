شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة السادسة من مسلسل لام شمسية.. نيللي تكتشف وجود مخدرات داخل المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل لام شمسية، ضمن موسم رمضان 2025، اعتراف من الطالب "آدم" إلى "امينة خليل – نيللي" بوجود مخدرات داخل المدرسة التي تعمل فيها، والتي تناولها بعد ضغط من أصدقائه، وسرعان ما عنفته نيللي بشكل كبير بعد تناوله لتلك المخدرات، لتفاجأ نيللي من رد فعلها تجاه الطالب وتعتذر له على طريقة انفعالها.

وسرعان ما انتقلت الأحداث الى داخل مدرسة الطفل يوسف، وانفعاله الكبير على ملابس أصدقائه الذين سيؤدون المسرحية بعد عدم اختياره ضمن الفريق الذي سيؤدي المسرحية من "محمد شاهين – وسام" ليضع الطفل تحت ضغط كبير بسبب تجاهله له خلال الفترة الماضية.

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 7 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا. قصة مسلسل لام شمسيةيناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.أبطال مسلسل لام شمسيةمسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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الطفل يوسف



الطفل يوسف في المدرسة



نيللي في المدرسة



نيللي وأدم