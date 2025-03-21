شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة السادسة من مسلسل لام شمسية.. طارق يعنف ابنه يوسف ويواصل مغازلة نهال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل لام شمسية، ضمن موسم رمضان 2025، تعنيف من "أحمد السعدني – طارق" لابنه الطفل يوسف، بعد أن صرخ الأخير بوجهه أثناء مكالمته لـ "محمد شاهين – وسام" التي كان يطالبه فيها بدرس خاص ليرفض الأخير، وسرعان ما تنتقل الأحداث إلى مواصلة رفض "طارق" التعامل من جديد مع زوجته "أمينة خليل – نيللي" ليستمر في مغازلة "ثراء جبيل – نهال".

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 6 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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الطفل يوسف



أمينة خليل



طارق