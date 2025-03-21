شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة السادسة من مسلسل لام شمسية.. وسام يصطحب رباب للطبيب النفسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل لام شمسية، ضمن موسم رمضان 2025، مشهد اصطحاب "محمد شاهين – وسام" زوجته "يسرا اللوزي – رباب" إلى الطبيب النفسي مرة أخرى بعد أن انتهت الحلقة السابقة باكتشافه تخبئه كاميرا في غرفة نوم ابنتهما، وسرعان ما كشف الطبيب النفسي شيء ما ليطلب من وسام مغادرة الغرفة للتكلم بانفراد مع رباب.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية الحلقة 6 على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ومحمد شاهين، وعدد آخر من الفنانين.

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الحلقة السادسة من مسلسل لام شمسية