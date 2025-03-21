شكرا لقرائتكم خبر عن بين الأداء والكادرات.. إشادات واسعة بمسلسل الغاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بـ مسلسل الغاوي، الذي يعرض حاليًا ضمن موسم رمضان 2025، وهو من بطولة الفنان أحمد مكي.

وعلق الكثير من المتابعين على أداء أحمد مكي في أحداث المسلسل وكان من بين تلك التعليقات: "مكي عامل مسلسل رايق وحلو.. مسلسل شعبي.. بس شعبي حقيقي، بعيد عن الإسفاف والبلطجة، أنا بحب مكي وبحب السكة اللي محددها لنفسه".

وقال متابع آخر: أحمد مكي في مسلسل الغاوي بيوصل رسايل مختلفة تمامًا عن أي مسلسل والقصة مفيهاش مط وأحداثه سريعة جدًا لدرجة إني حاسس إن مكي هيخلص المسلسل الحلقة الجاية وفي المسلسل ده مكي تقريبًا حب يكسر العادة وإنه يسرع الأحداث وميخليش فيه دقيقة واحدة مط، شابو لمكي ولكل أبطال العمل التحفه ده".

وعلق آخر: "موضوع الساعة اللي كل شوية مع حد ورحلة البحث عنها وفي نفس الوقت فيه مدة محددة ده غير الانتقام، مسلسل الغاوي صعب يتصنف إنه مسلسل شعبي بس عشان فيه تنوع كبير والتصنيف ده هيظلمه ومكي الصراحة راجع بتقله".

كما أشاد العديد من متابعي المسلسل بالكادرات وإخراج العمل الذي أشرف عليه المخرج ماندول العدل، حيث أشاد به الكثير من المتابعين ومن بينهم: "الكادرات تحفه الحقيقة، والتتر فيه جو روحاني جميل يمكن دا أجمل حاجة أسمعها من فترة، اختيار العناصر وتوظيفها كان موفق".

وعلق آخر: "دي لوحات فنية مش بس لقطات جوا كادرات.. مبروووك وبالتوفيق يارب".



تغريدة مسلسل الغاوى



اشادات بمسلسل الغاوي



اشادات كبيرة بمسلسل الغاوى

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

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