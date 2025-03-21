شكرا لقرائتكم خبر عن الغاوي الحلقة 6.. تورط محمود عبد المغنى في مقتل ابن السائق بسبب المراهنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 6 من مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكي، والذى يعرض على قناة on من إخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجى أحداثًا مختلفة، حيث أوضحت الحلقة تورط محمود عبد المغنى - مسعد فى مقتل ابن السائق، حيث اعترفت زوجته مروة عيد بأنها ساعدته بسبب المراهنات التى وقع فى فخها الفترة الماضية ووصولات الأمانة المديون بها، ولذلك قرر أن يساعد فى خطف ابن السائق ليطلب فدية من والده، بالإضافة إلى أن نجل السائق كان طالبًا عند محمود عبد المغنى.

تدور أحداث مسلسل الغاوي فى إطار شعبى حول شمس العدوى أحد أخطر البلطجية، يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، فيقرر تغيير نمط حياته الإجرامى والاهتمام بتربية ابنه بطرق شريفة، فيبدأ فى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك، وتجعله يتحول إلى بطل شعبى فى نظر أهله وأبناء منطقته الشعبية.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

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