شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوي الحلقة 6.. شمس يبدى إعجابه بفاطمة ويصف تفكيرها بالحلة البريستو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 6 من مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكي، والذى يعرض على قناة on من اخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجى، أحداثا مختلفة، حيث رافقت فاطمة شمس فى رحلة الإسكندرية بعد الإبلاغ عن ياسر عزت ومحمود عبد المغنى ومروة عيد، ترجلت فاطمة وشكس على البحر، وأوضح لها أنه ان يرغب فى تكوين عائلة والزواج من امرأة تشبه والدته، لتسأله فاطمة، ملقتش حد شبه أمك لغاية دلوقتى، ليرد شمس بأنه بدأ يلاقيها، لكن مخها شبه الحلة البرستو.

تدور أحداث مسلسل الغاوي فى إطار شعبى حول شمس العدوى أحد أخطر البلطجية، يفقد زوجته بصورة مأساوية ويتعرض لظلم شديد، فيقرر تغيير نمط حياته الإجرامى والاهتمام بتربية ابنه بطرق شريفة، فيبدأ فى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق ذلك، وتجعله يتحول إلى بطل شعبى فى نظر أهله وأبناء منطقته الشعبية.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوى ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

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