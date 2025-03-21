ميرنا نور الدين تحذف صورها مع زوجها على انستغرام.. هل انفصلا؟

ميرنا نور الدين وزوجها يحذفان صورهما

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ميرنا نور الدين متواجدة بمسلسلين في رمضان

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 08:49 مساءً - في الوقت الذي تعيش فيه الفنانةأياماً سعيدة بسبب النجاح الكبير الذي يحققه مسلسل "" الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنانويعرض ضمن، تطاردها شائعات انفصالها عن زوجها عمر عطية، بعد زواج دام أقل من عامين.وقامت ميرنا نور الدين بحذف جميع الصور التي تجمعها بزوجها مدرب اللياقة البدنية عمر عطية من على حسابها بموقع انستغرام وتحديداً الأسبوع الماضي، وفي الوقت حذف عمر عطية هو الأخر صوره التي تجمعه بميرنا نور الدين منذ فترة، ما عزز من انتشار أنباء انفصالهما دون أي توضيح رسمي من الطرفين حتى اللحظة، فهل يعلن الثنائي انفصالهما رسمياً خلال الأيام المقبلة.يمكنكِ قراءة.. أحدثهما أروى جودة ونسرين طافش.. نجمات تزوجن من خارج الوسط الفنيوكانت الفنانة ميرنا نور الدين قد احتلفت بزفافها على مدرب اللياقة البدنية الأمريكي من أصل مصري عمر عطية في شهر يونيو من عام 2023، بعدما جمعتهما قصة حب، حيث أقام حفل زفاف كبير حضره العديد من الفنانين والأصدقاء وشهدت علاقتهما حالة من الاستقرار منذ زواجهما وظهر ذلك من صورهما على السوشيال ميديا.ميرنا نور الدين يعرض لها حالياً،يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، الذي تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد العوضي ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، حمزة العيلي صفاء الطوخي وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.تابعي أيضاً.. ميرنا نور الدين شعبية وأرستقراطية في رمضان 2025كما تتواجد ميرنا نور الدين في منافساتأيضاً خلال مسلسل "" الذي تتشارك في بطولته إلى جانب: أحمد فهمي، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد ماجد، سارة الشامي، صفاء الطوخي، يوسف عثمان، أيسل رمزي، بتول الحداد، جلا هشام، بسنت حاتم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد وإنتاج سالي والي.

ميرنا نور الدين تتواجد بشكل دائم فى منافسات دراما رمضان خلال السنوات الأخيرة، حيث شاركت العام الماضي 2024 في "الحشاشين" مع الفنان كريم عبد العزيز، وفي عام 2023 تواجدت في مسلسل "الكتيبة 101" مع عمرو يوسف وآسر ياسين، وعام 2022 ظهرت في مسلسلي "الاختيار 3" مع أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز، و"دايماً عامر" مع مصطفى شعبان، وفي 2021 تواجدت في مسلسل "كوفيد 2025" مع يوسف الشريف.

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