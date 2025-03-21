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ميرنا نور الدين تحذف صورها مع زوجها على انستغرام.. هل انفصلا؟

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ميرنا نور الدين تحذف صورها مع زوجها على انستغرام.. هل انفصلا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 08:49 مساءً - في الوقت الذي تعيش فيه الفنانة ميرنا نور الدين أياماً سعيدة بسبب النجاح الكبير الذي يحققه مسلسل "فهد البطل" الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان أحمد العوضي ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، تطاردها شائعات انفصالها عن زوجها عمر عطية، بعد زواج دام أقل من عامين.

ميرنا نور الدين وزوجها يحذفان صورهما

وقامت ميرنا نور الدين بحذف جميع الصور التي تجمعها بزوجها مدرب اللياقة البدنية عمر عطية من على حسابها بموقع انستغرام وتحديداً الأسبوع الماضي، وفي الوقت حذف عمر عطية هو الأخر صوره التي تجمعه بميرنا نور الدين منذ فترة، ما عزز من انتشار أنباء انفصالهما دون أي توضيح رسمي من الطرفين حتى اللحظة، فهل يعلن الثنائي انفصالهما رسمياً خلال الأيام المقبلة.
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وكانت الفنانة ميرنا نور الدين قد احتلفت بزفافها على مدرب اللياقة البدنية الأمريكي من أصل مصري عمر عطية في شهر يونيو من عام 2023، بعدما جمعتهما قصة حب، حيث أقام حفل زفاف كبير حضره العديد من الفنانين والأصدقاء وشهدت علاقتهما حالة من الاستقرار منذ زواجهما وظهر ذلك من صورهما على السوشيال ميديا.

ميرنا نور الدين متواجدة بمسلسلين في رمضان

ميرنا نور الدين يعرض لها حالياً، "فهد البطل" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، الذي تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد العوضي ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، حمزة العيلي صفاء الطوخي وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.
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كما تتواجد ميرنا نور الدين في منافسات دراما رمضان 2025 أيضاً خلال مسلسل "في لحظة" الذي تتشارك في بطولته إلى جانب: أحمد فهمي، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد ماجد، سارة الشامي، صفاء الطوخي، يوسف عثمان، أيسل رمزي، بتول الحداد، جلا هشام، بسنت حاتم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد وإنتاج سالي والي.

ميرنا نور الدين تتواجد بشكل دائم فى منافسات دراما رمضان خلال السنوات الأخيرة، حيث شاركت العام الماضي 2024 في "الحشاشين" مع الفنان كريم عبد العزيز، وفي عام 2023 تواجدت في مسلسل "الكتيبة 101" مع عمرو يوسف وآسر ياسين، وعام 2022 ظهرت في مسلسلي "الاختيار 3" مع أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز، و"دايماً عامر" مع مصطفى شعبان، وفي 2021 تواجدت في مسلسل "كوفيد 2025" مع يوسف الشريف.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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