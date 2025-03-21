مؤلفة مسلسل "شارع الأعشي" بدرية البشر تؤكد مشاركة 4 أتراك في كتابته

بدرية البشر توضح بأن تم العمل على السيناريو ليُناسب الثقافة السعودية

تفاصيل مسلسل "شارع الأعشي"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 08:49 مساءً - مازال المسلسل السعودييُحقق نجاحًا كبيرًا على مستوىوالعربية بموسم دراما، وكانت قد أعلنت الكاتبة والمؤلفةبأن السيناريو والحوار الخاص بالمسلسل قام بكتابته 4 كُتاب أتراك لهم شهرة واسعة وخبرة كبيرة.وكانت قد أوضحت الكاتبة السعودية بدرية البشر خلال لقاء لها مع قناة "العربية" بأن مسلسل "شارع الأعشي" كان قد إنتاجه من قبل شركة "القمر" وهي التي قامت بتسليم الرواية إلى 4 كُتاب من كبار الكُتاب في تركيا ومن أبرزهم الكاتبة داميلا سليم وهي كاتبة شهيرة لكتابة السيناريو والحوار الخاص بالمسلسل.وأضافت الكاتبة بدرية البشر بأنها وفريق العمل بالفعل تسلموا السيناريو والحوار الخاص بـ 30 حلقة للمسلسل من فريق الكتابة التركي، وأصبح دورهم هو تحويل تلك الحلقات إلى اللهجة السعودية وقد عمل على هذا التحويل ومُعالجة بعض الحلقات لتُناسب الثقافة السعودية عدد من الكُتاب وهم منال العويبين، خالد العمر، سارة الدبوس.وكان المسلسل السعودي "شارع الأعشي" قد حقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور وعلى مستوى الفنانين أيضًا والذين قد حرصوا على متابعة أحداث المسلسل، ومن أبرزهم الفنانة السعودية ميلا الزهراني والتي كانت قد أشادت بمسلسل "شارع الأعشى" مُعلنة بأنها قد بدأت في مشاهدة حلقاته من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "X".وقالت الفنانة السعودية ميلا الزهراني بمنشورها: "بديت اليوم أشوف شارع الأعشى وواصلت الحلقة السابعة بدون ما أمل ولا لحظة، والله إني فخورة أن هالعمل سعودي، قصة رائعة، سيناريو محبوك، أداءات جبارة وإخراج عبقري"، واختتمت منشورها قائلة: " شكراً لكم جميعاً، مستمتعة بهذا العمل ومازلت مستمتعة".يُذكر أن مسلسل "شارع الأعشي" وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي بمنتصف السبعينيات داخل منطقة شعبية، من خلال ثلاث فتيات ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ.وشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين السعوديين والخليجيين ومن أبرزهم خالد صقر، إلهام علي، تركي اليوسف، ريم الحبيب، بدر محسن، ويأتي المسلسل من تأليف بدرية البشر ومن إخراج أحمد كاتيكسيز.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».