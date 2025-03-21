في يوم الأم.. خديجة معاذ لـ"الخليج 365": الأمومة أحلى شعور وهذه أغنيتي لمولودي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 08:49 مساءً - بمشاعر فيَّاضة وشخصية مختلفة غلب عليها الحنان والهدوء والاستقرار النفسي، تحتفل الفنانة السعودية خديجة معاذ هذا العام بـ"يوم الأم" للمرة الأولى، بعد أن استقبلت مولودها الأول "فهد" قبل أسابيع قليلة؛ لتنضم لقائمة أمهات لأول مرة.

وبهذه المناسبة استقبلت خديجة معاذ وبكل ترحيب "الخليج 365" في منزلها في أول حوار لمطبوعة بعد إنجابها، وهي تردد "نورتو البيت يا أحلى منْ زارنا".

وكشفت خديجة معاذ خلال الحوار الأثر الإيجابي الذي انعكس على شخصيتها بعد تجربة الأمومة، والذي تتوقع أن يمتد تأثيره على أعمالها الفنية، وكما كشفت معاذ لـ"الخليج 365" عن أول عمل غنائي أهدته لمولودها "فهد".



تنسيق وإعداد للنشر: عتاب نور

مشاعر مختلفة

الفنانة خديجة معاذ

في بداية حوار "الخليج 365" الحصري مع الفنانة خديجة معاذ، فاجأت "الخليج 365" الفنانة خديجة بأول قطعة ملابس ارتداها مولودها فهد بعد ولاته مباشرة؛ حتى نتعرف إلى رد فعلها، والتي ما إن رأت ملابس مولودها حتى بادرت باحتضانه بسعادة وحنان وقالت: "منذ أن بدأت في شراء ملابس مولودي كنت أشعر بأحاسيس غريبة، ومختلطة ما بين بكاء وخوف وسعادة، لذا وببساطة يمكن أن أقول إنها أحلى شعور في الدنيا".

كيف تصفين تجربة الولادة والأمومة؟

تجربة الولادة بحد ذاتها صعبة جداً؛ سواء كانت الولادة طبيعية أم قيصرية، لكن ما يجعلها سهلة هو وجود أشخاص داعمين، والحمد لله الذي أكرمني بمساندة زوجي وأهلي وأصدقائي الذين ساهموا في دعمي نفسياً وإشاعة أجواء إيجابية، والتي تلاشى معها كل مشاعر الخوف، وتحولت إلى تجربة جميلة ورائعة.

حدِّثينا عن أول لحظة وأول نظرة ولقاء مع مولودك فهد؟

الحمد لله هي أول كلمة قلتها في تلك اللحظة التي رأيت فيها طفلي وحملته بيدي لأول مرة، وبعدها انخرطت في موجة بكاء، لأنني لم أكن مستوعبة بعد أنني اجتزت فعلياً هذه التجربة الطويلة للحمل بجميع مراحلها الصعبة، والتي أشعر الآن وكأنها حلم.

مع تجربة الأمومة هل تغيرت نظرتك لنفسك؟

فعلياً بعد إنجابي تحولت لشخص آخر مختلف تماماً، خصوصاً وأن تجربة الحمل التي عشتها كانت متعبة وصعبة جداً، وبدأت أشعر أن نظرتي لنفسي تغيرت تلقائياً، فأصبحت أمّاً تخاف وتحرص على طفلها، وكما أنني أصبحت حريصة على نفسي وصحتي وغذائي.

خلال فترة الحمل عندما كنت أشكو لوالدتي من متاعب الحمل كانت دائماً ما تقول لي: إن ما أمر به هو لتهيئتي للأمومة بعد الإنجاب، وفعلياً لاحظت بعد إنجابي التحول الكبير في شخصيتي، فأصحبت أكثر حناناً وهدوءاً واستقراراً نفسياً وأكثر حرصاً ومحافظة على صحتي.

النساء قويات

الفنانة خديجة معاذ

وماذا عن نظرتك لوالدتك والنساء عموماً بعد تجربة الحمل والولادة؟

أدركت أن النساء يتمتعن بقوة؛ لأنهن يتحملن تجربة الحمل ومراحله الطويلة والولادة وآلامها، وهو ما لا يمكن لأي شخص تحمله، ثم بعد ذلك تستمر الأم في تربية مولودها واحتوائه برعاية وحنان واهتمام إلى أن يكبر.

برأيك ما أصعب شيء في الأمومة؟

أعتقد أن التربية صعبة جداً.

ما أجمل ذكرى عن والدتك؟

"سجادة الصلاة" الخاصة بوالدتي؛ حيث اعتادت والدتي مع بداية كل عام على شراء سجادة جديدة للصلاة، وبعد مرور عام على ذلك تقوم بإهداء السجادة لأحد أبنائها.

ومن الأمور التي كانت تلفتني في والدتي مدى تقبلها لنقاشاتنا أنا وأخوتي بصدر رحب ودون زعل، ولكن بعد أن أنجبت أدركت أن حب الأم لأبنائها حب فطري، وأن الأم تتمتع برحابة صدر، وأن قلبها يكبر تلقائياً، ويصبح أكثر تقبلاً لأطفالها وأكثر حباً لهم ولكل ما يصدر عنهم.

الأمومة والفن

الفنانة خديجة معاذ ومولودها فهد

هل تشعرين أن الأمومة ستنعكس على مسيرتك الفنية؟

أتوقع أن يكون للأمومة تأثير إيجابي، وأشعر أنها ستكون حافزاً لي للتفكير في الكثير من الأمور والأعمال الفنية، ولا أعتقد أن يكون للأمومة تأثير سلبي على مهنتي، ولدينا الكثير من الأمثلة لثلاث أرباع الفنانات اللواتي نجحن في ممارسة الأمومة والتألق فنياً.

الآن كيف تخططين للموازنة بين عملك والأمومة؟

بالتأكيد ليس من السهل على أي امرأة القيام بتعدد الأدوار؛ من تولي مهام التربية والاهتمام بطفل وكذلك البيت ومتابعة العمل، ولكن مع التخطيط يمكن الموازنة القيام بكل مهمة.

ما الأغنية التي ستهدينها لوالدتك بمناسبة يوم الأم؟

أهدي والدتي أغنية فايز أحمد "ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي".

أغنية مولودك فهد

وابنك فهد ما الأغنية التي ستهدينها له في أول احتفالية لك بيوم الأم؟

ابني فهد أعددت له عملاً خاصاً، تقول كلمات الأغنية:

مثل القمر في ظلمة الحظ بينت

وأصبحت مثل الشمس نورك نهاري

مثل الوطن والأهل والاسم جيت انت

جيت اختيار الله منت اختياري

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