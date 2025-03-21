إلهام شاهين تقع ضحية رامز جلال في "رامز إيلون مصر"

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ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الفنان المصري رامز جلال متابعيه في حلقة جديدة من برنامجه الرمضاني "رامز إيلون مصر" باستضافة الممثلة المصرية إلهام شاهين، التي تعرضت لموجة من السخرية منذ لحظة دخولها، حيث علّق رامز بطريقته الساخرة: "دي مش جاية في تسلا، دي تيجي على جمل في هودج.
.. دي أميرة جزر التين الشوكي وإمبراطورة جلد النمر".
رامز استمر في تعليقاته الطريفة على إطلالة إلهام، قائلاً: "التايغر ده تخصص ياسمين صبري، والبودي عليه ورد بلدي تخصص سهير شلبي، وعاملة تسريحة درية شرف الدين... الإيد دي ما غسلتش طبق ولا حشت محشي"، مختتماً: "دلوقتي عرفت ليه مفيش جوازة نفعت".
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