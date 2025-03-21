ديو يجمع سامر أبو طالب ومحمد المشعل

ميرنا وليد - بيروت - بالتزامن مع عيد الأم الذي يحتفل به العالم، صدر ديو أغنية "بوسة إيدك عبادة" للفنان المصري سامر أبو طالب والفنان السعودي محمد المشعل تكريماً للأم التي لا يمكن رد جميلها وفضلها.



صدرت أغنية "بوسة إيدك عبادة" على طريقة الفيديو كليب وحمل توقيع المخرجة بتول عرفة، ونقل الكليب صورة عن أجواء الفرح بهذه المناسبة التي تُعتبر عزيزة على قلب كل إنسان.

جاءت أغنية "بوسة إيدك عبادة" باللهجة المصرية، وتناولت الأغنية موضوع الأم من نظرة أبناءها الذين يفضلونها ويضعونها فوق كل إعتبار، حيث أن الجنة تحت أقدام الأمهات ولا بُد من الحض على بر الأم والتواضع لها.

تُبرز كلمات أغنية "بوسة إيدك عبادة" إحساس الإبن الصادق تجاه أمه حيث تبقى محبة الأم ثابتة، لا تتبدل مهما تغيرت الأزمنة والأمكنة.

أغنية "بوسة إيدك عبادة" من كلمات أحمد حسن راؤول والحان سامر أبو طالب وتوزيع مصطفى رؤوف، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.