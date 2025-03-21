شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 6.. هل تنجح خطة حسن وهند في الهرب للصعيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الليلة مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 6، والذي من المقرر أن يشهد أحداثًا مثيرة، خاصة بعد انتهاء الحلقة 5 من العمل بمحاولة حسن (إياد نصار) الهرب بهند (ريهام عبد الغفور) إلى الصعيد بعدما قامت بطعن زوجها حمادة (فتحي عبد الوهاب).

مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 6

فهل تنجح خطة حسن في الهرب بهند وابنتها إلى الصعيد مثلما رتب، خلال أحداث مسلسل ظلم المصطبة الحلقة 6 خاصة بعد معاناة هند من إجهاض الطفل الذي تحمله نتيجة ضرب حمادة لها، بالإضافة إلى التوتر الشديد الذي عاشته بعد خناقتها مع حمادة، أم تفشل خطتهما ويستطيع أحد تتبع مكانهما؟

مواعيد عرض وإعادة مسلسل ظلم المصطبة

يعرض مسلسل ظلم المصطبة على قناة DMC في تمام الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الأولى 6:15 صباحاً، والإعادة الثانية 12 ظهراً، ويعرض على قناة الحياة 8:15 مساء، والإعادة 1:15 صباحا.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

ويخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وهند وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

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