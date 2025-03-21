شكرا لقرائتكم خبر عن أسما شريف منير تعلن ارتباطها: عوض ربنا ليا بحبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير ارتباطها من شخص رياضي خارج الوسط الفني يدعى أحمد عزمي، حيث نشرت عددًا من الصور له عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "عوض ربنا ليا، حبيبي.. أطيب وأحن راجل في الدنيا بعد أبويا طبعًا، بحبك".

وكانت أسما شريف منير ظهرت مؤخرًا بزيادة وزن، وبعد الانتقادات التي طالتها، علقت عليها قائلة: "أنا تخنت مش مية كيلو بس تخنت، وعبرت عن ده بكل بصراحة طبيعى أحس بعدم راحة لأن جسمى مش زى ما متعودة عليه، ولما اتسألت فى برنامج، قلت إنى باخد دواء لنوبات الهلع"

وأضافت: "أنا من ناحيتى ما بهتمش برأى الناس، وده اللى مخلينى مكملة فى طريقى بكل ثقة، أنا شايفة قدامى وعارفة أنا عايزة إيه ومش عايزة إيه، التنمر بالنسبة ليا بقى نعمة، حسنات بتزيد بلا انقطاع، واللي بينتقدني أو يتنمر عليّا بيديني حسنات مش خسارة كمان الشخص اللي بيطلع من جواه غل ووحشية، كلامه بيعكس اللي جواه مش أى شيء فيا وشكرا لكل اللى اتطمنوا عليا لما سمعوا الخبر المغلوط ربنا يشفي كل مريض يا رب".



أسما شريف منير وحبيبها



أسما شريف منير