والدة نور الغندور تخطف الأنظار بجمالها وجاذبيتها

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية نور الغندور صورة لوالدتها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي في عيد الأم وكتبت تعليقاً:"كل عيد أم وأنت بخير يا ست الكل، يا أحن وأطيب قلب في العالم، نحبك يا شيري".
ولاقت صورة والدة نور الغندور أصداءً حيث أنها جميلة وجذابة.
وكانت قد شاركت الممثلة المصرية نور الغندور صورة مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها إلى جانب الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، عايدتها من خلالها بيوم ميلادها، و علقت على المنشور بالقول: "يوم ميلاد سعيد ياقمر".
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