ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن إمتنانها الكبير لفريق عمل مسلسل "شباب امرأة" بعد انتهاء تصويره، موجّهة رسالة شكر عبر حسابها، أرفقتها بصور من الكواليس. وقالت: "بحبكم كلكم، وكانت من أسعد أيام حياتي، شكراً على كل لحظة دعم ومحبة وخوف عليّا، فعلاً كنتم سند وظهر ليا بعد ربنا".

وأضافت في رسالتها: "كلامي لكل كرو العمل، من المخرج الخلوق الموهوب، لكل الزملاء الفنانين اللي تشرفت بالشغل معاهم، ولكل الأقسام، فخورة وسعيدة بالتجربة".

مسلسل "شباب امرأة" هو عمل درامي من 15 حلقة مستوحى من رواية أمين يوسف غراب، كتب له السيناريو محمد سليمان عبد المالك وأخرجه أحمد حسن، بمشاركة نخبة من النجوم أبرزهم يوسف عمر، محمود حافظ، جوري بكر، داليا شوقي، وحسن أبو الروس.



كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبد الرازق بعد إنتهاء تصوير "شباب امرأة" : "فخورة بالعمل وكنتم السند الحقيقي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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