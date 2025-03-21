ناصر القصبي يعود في عيد الفطر بمسرحية "الشنطة" ويخوض تجربة سينمائية عالمية

ميرنا وليد - بيروت - بعد إبتعاده عن دراما رمضان 2025، يطل الممثل السعودي ناصر القصبي على محبيه مجدداً، لكن من بوابة المسرح، حيث يستعد لتقديم عرض جديد بعنوان "الشنطة" خلال موسم عيد الفطر، ضمن سلسلة فعاليات هيئة الترفيه السعودية.

يُعرض العمل على مسرح بكر الشدي في بوليفارد الرياض، ابتداءً من اليوم الثالث للعيد، ويُتوقع أن يحظى بإقبال واسع لما يتمتع به القصبي من شعبية وجماهيرية.

تتناول المسرحية قصة "الدكتور وليد"، وهو طبيب تجميل ناجح تنقلب حياته رأساً على عقب حين تتبدل حقيبته الشخصية بأخرى مجهولة الهوية، لتبدأ معها رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية والتوتر، بينما يحاول استعادة حياته الطبيعية وإنقاذ سمعته.

ولا تقف نشاطات ناصر القصبي في عام 2025 عند المسرح، إذ يدخل أيضاً عالم السينما من أوسع أبوابه من خلال مشاركته في الفيلم الضخم "The Seven Dogs"، الذي كشف عنه المستشار تركي آل الشيخ في فبراير الماضي. يُعد الفيلم من أكبر المشاريع السينمائية في المنطقة، بميزانية تتخطى 40 مليون دولار، ويجمع أسماء بارزة من العالم العربي مثل كريم عبد العزيز، أحمد عز، تارا عماد، وسيد رجب.

الفيلم من تأليف تركي آل الشيخ، وسيناريو محمد الدباح، ويُخرجه الثنائي العالمي عادل العربي وبلال فلاح، المعروفان بتجاربهما الناجحة في هوليوود. هذه العودة المزدوجة تؤكد سعي ناصر القصبي إلى تقديم أعمال متنوعة تجمع بين الكوميديا والمحتوى الهادف، سواء على المسرح أو الشاشة الكبيرة.

