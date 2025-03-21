عمرو سعد يلامس قلوب المشاهدين بمشهد وداع مؤثر في "سيد الناس"

ميرنا وليد - بيروت - ​​​​​​أشعل مشهد من مسلسل "سيد الناس"، من بطولة الممثل المصري عمرو سعد، نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الإجتماعي، بعد ظهور عمرو سعد بشخصية "الجارحي أبو العباس"، وهو ينبش قبر ابنه ويحتضن جثمانه، على خلفية أغنية "سلام يا حتة مني" للفنان أحمد سعد.



وانقسمت آراء المتابعين حول المشهد، بين من اعتبره مؤثراً ويعبّر عن عمق الحزن الإنساني، وبين من رأى أنه يتجاوز حدود القيم الدينية وينتهك حرمة الموتى، مع المطالبة بضوابط لتناول هذه الأمور في الدراما.

يُذكر أن "سيد الناس" من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته الممثلون ريم مصطفى، أحمد رزق، أحمد زاهر وأحمد فهيم.