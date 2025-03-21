شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 21.. موقف عائلة أبو عزم من فارس بعد تفضيله ليل عليهم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب متابعو مسلسل وتقابل حبيب، عرض الحلقة 21 مساء اليوم الجمعة على قناة DMC ومنة Watch it، لاستكمال الأحداث التى أصبحت أكثر إثارة فى الحلقات الأخيرة، وذلك بعدما انتهت الحلقة 20 على اختيار فارس (كريم فهمى)، ليل (ياسمين عبد العزيز) على عائلته التى حاولت إبعاده عنها بأى طريقة، فكيف سيكون رد فعل والده ووالدته وشقيقه؟

مسلسل وتقابل حبيب

تسارعت وتيرة الأحداث في الحلقة 20 من مسلسل وتقابل حبيب، حيث اشتعل الحوار بين يوسف وعائلته بسبب مساعدته الدائمة لـ ليل (ياسمين عبد العزيز) طليقة شقيقه يوسف (خالد سليم) وزادت حدة الحديث بين فارس ووالده عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) الذى يرى أن فارس دائما ما يُصغِر أخيه يوسف طوال الوقت بتصرفاته.

وأكد عبد العزيز لابنه يوسف أن العائلة طوال الوقت باقين عليه ولكنه يبعيهم، فيما ترى إجلال أن تصرفات فارس من شأنها تُقّوى ليل ويصبح لها ظهر ولن تحتاج إلا يوسف وستعيش مع أمام في الوقت الذى لا تريدها إجلال العيش في أمان، ويغضب فارس من الطريقة التي يتحدث بها والده وأخيه يوسف، ليهدده والده بأنه إذا استمر في التدخل ومساعدة ليل سيخسر كل شيء.

فى أحداث الحلقة 20 من مسلسل وتقابل حبيب، تستنجد ليل بـ فارس للتواجد معها في المدرسة بعدما تعرضت للإهانة من والد الطفل الذى تنمر على ابنتها، وكذلك تجاهل طليقها يوسف الحضور وحل الأزمة واعتبار أنها لا قيمة لها وأن على ليل التصرف والعودة بصحبة ابنتهما من المدرسة.

يحضر فارس مباشرة إلى المدرسة ويعنف والد الطفل المتنمر على ابنة ليل، بسبب تجاوزه في حقها ويطلب منه الاعتذار لـ ليل، وكذلك ابنه الاعتذار لـ سارة، ويحاول والد الطفل الرفض، ولكن فارس يتحدث معه بثقة كبيرة وينصحه بأن يعتذر هو ابنه وإلا سيجد عواقب لن يتحملها، وبالفعل يعتذر الشخص لليل ويطلب ابنه هو الآخر الاعتذار لسارة وسط سعادة كبيرة من ليل.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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