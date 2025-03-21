شكرا لقرائتكم خبر عن بونبوناية رمضان.. هكذا تفاعل الجمهور مع مسلسل قلبي ومفتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال مسلسل قلبى ومفتاحه ردود فعل إيجابية على مدار فترة عرضه في النصف الأول من دراما رمضان، وذلك خلال معادلة كسب فيها ثقة الجمهور والنقاد معًا مثلما ظهر في ردود الفعل الكبيرة.



ردود الفعل على قلبى ومفتاحه ردود الفعل على قلبى ومفتاحه



عن دياب وجمال قلبى ومفتاحه



قلبى ومفتاحه



قلبى ومفتاحه



مسلسل قلبى ومفتاحه

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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