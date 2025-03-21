نجمات نجحن في تجسيد دور الأم على شاشة السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 11:57 صباحاً - دوماً ما كانت الأم من أهم الشخصيات المؤثرة في حياة الجميع، ويظل أي إنسان دائماً في حاجة إلى والدته مهما بلغ من العمر أو النجاح في حياته، حيث إنها دوماً ما تُشعر أبناءها بالأمان والحنان والحب الحقيقي النابع من مشاعرها كأمّ.

وحيث أن السينما هي مرآة الواقع مما تناقشه من قضايا وعرض لمُختلف الشخصيات، كان لشخصية الأم دور بارز بمُختلف الأفلام السينمائية على مدار سنوات تاريخ السينما العربية، وقد برعت العديد من النجمات في تجسيد شخصية الأم على مدار سنوات؛ لتتعدى نقل مشاعر الأمومة في فيلم سينمائي إلى الواقع؛ ليراها الجمهور أمّاً حقيقية. واحتفالاً بـ يوم الأم نستعرض لكم في هذا التقرير أبرز الفنانات اللواتي نجحن في تجسيد شخصية الأم بالسينما المصرية.

كريمة مُختار أشهر أمّ عرفها الجمهور بالأعمال الفنية

تُعد الفنانة الراحلة كريمة مُختار واحدة من أبرز وأشهر الفنانات اللواتي جسدن شخصية الأم، ليس في السينما فقط، ولكن بالدراما التلفزيونية والمسرح أيضاً.

وقد تميز أداؤها بالمصداقية الشديدة ومشاعر الأمومة الحقيقية؛ لتُصبح أشهر أمّ بالوسط الفني، ويراها الفنانون والجمهور أمّاً حقيقية لهم، وقد حققت الفنانة كريمة مُختار نجاحاً كبيراً في تجسيدها شخصية الأم، ومن أبرز الأعمال التي جسدت بها شخصية الأم مسرحية "العيال كِبرت" والعديد من المسلسلات التلفزيونية، من أبرزها "البخيل وأنا، يتربى في عزو"، وعلى مستوى السينما في عدد كبير من الأفلام، من أبرزها "بالوالدين إحسانا، نحن لا نزرع الشوك، يارب ولد، الليلة الموعودة، والحفيد".

أمينة رزق وتجسيد الأم أمام عمالقة السينما

كما تُعد أيضاً الفنانة أمينة رزق واحدة من أبرز الفنانات اللواتي جسدن شخصية الأم فيبالعديد من الأفلام أمام عمالقة التمثيل في زمن الفن الجميل.

والمُفارقة القدرية في حياة الفنانة أمينة رزق أنها في الواقع لم تُنجب أبناء، ولكنها نجحت في أن تكون من أشهر الفنانات اللواتي جسدن شخصية الأم في السينما المصرية والعربية، ومن أبرز أفلامها السينمائية التي جسدت بها شخصية الأم، "ليلى في الظلام، أموال اليتامى، غضب الوالدين، بائعة الخبز، أمهات في المنفى، المولد".

قد ترغبين في معرفة أمينة رزق.. ملكة المسرح التي أبدعت في السينما

دلال عبد العزيز ونجاح في تجسيد شخصية الأم بسينما الشباب

ومع الجيل الجديد من الفنانين والأفلام الحديثة بالسينما، كان للفنانة دلال عبد العزيز تواجد كبير بعدد من الأفلام السينمائية، والتي جسدت من خلالها شخصية الأم وحققت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور بمصداقيتها الشديدة، والتي نجحت من خلالها في نقل مشاعر الأمومة للجمهور.

ومن أبرز الأفلام السينمائية والتي نجحت من خلالها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في تجسيد شخصية الأم "لا تراجع ولا استسلام، آسف على الإزعاج" ونجاحها المُدوي في مسلسل "سابع جار" التي رأى الجمهور من خلاله أنها أمٌّ حقيقية لهم.

عبلة كامل وتجسيد شخصية الأم بطابع كوميدي

ومن أبرز الفنانات اللواتي جسدن شخصية الأم، وكانت لها بصمة خاصة بتجسيد تلك الشخصية هي الفنانة عبلة كامل؛ حيث نجحت في تجسيد شخصية الأم بعدد من الأفلام السينمائية بشكلٍ كوميدي لا يخلو من المشاهد المؤثرة والتي تفاعل معها الجمهور، ومن أبرز تلك الأفلام "عودة الندلة، سيد العاطفي، اللمبي، كلم ماما" والعديد من الأفلام السينمائية.

كما كانت لها بصمة كبيرة وناجحة في الدراما التلفزيونية، والتي جسدت من خلالها شخصية الأم، ومن أبرز تلك المسلسلات "لن أعيش في جلباب أبي، حديث الصباح والمساء، عيش أيامك" والعديد من المسلسلات التلفزيونية.

مشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».