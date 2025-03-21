هنا شيحة تهنئ والدتها بيوم الأم بألبوم من الصور العائلية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مارس 2025 11:57 صباحاً - احتفلت الفنانة هنا شيحة، بيوم الأم، وشاركت متابعيها ألبوم صور لوالدتها عبر ستوري حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، ووضعت في الخلفية أغنية سعاد حسني الشهيرة ليوم الأم "صباح الخير يا مولاتي"، كما استعانت بأغنية "ست الحبايب" للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب.

وعلّقت هنا شيحة، على الصور بكلمات مؤثرة: "مهما أقول وأعيد وأزيد، مفيش كلام يديكي حقك يا أمي، أنتي الحب والحنان، أنتي بحر من الأمان، أنتي جبال أمان، مهما رحنا ولا جينا، أنتي الأمل في بُكرة لينا، وجودك راحة، وصوتك دفا، ريحتك ياسمينة، وحضنك غطا".

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يُذكر أن، هنا شيحة احتفلت مؤخرا بذكرى زواج والديها الفنان التشكيلي أحمد شيحة و السيدة نادية زيتون، من خلال صورة من حفل زفافهما بأجواء رومانسية، و هو نفس اليوم الذي ولدت فيه هنا، و علقت على المنشور بكلمات من الحب قائلةً: "ذكرى سنوية سعيدة في 23 فبراير الذي تزوجتم فيه وفي العام التالي في نفس اليوم الذي ولدت فيه ".

و في وقت سابق، شاركت الممثلة المصرية هنا شيحة مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من حفل تخرج إبنها أدم بأجواء من الفرح.

وعلقت هنا على المنشور، معبرةً عن حبها و فخرها بإبنها قائلةً: "لحظة فخر كبيرة في حياتي كلها، ساحقة وعاطفية جدًا، أتذكر كل رحلة آدم، منذ أن كنت طفلاً صغيراً حتى هذه اللحظة..محادثاتنا، ذكرياتنا، معاركنا ومع ذلك، فإن حبنا يتغلب دائمًا على صراعاتنا، وأنا فخورة جدًا بأن أكون أمك، وأن أكون العمود الفقري لك، والسند والمعيل الأول..لا يمكنني أن أكون أكثر امتنانًا، شاكرًا لرحلتنا، شكرًا لك يا آدم لكونك ابني، شمس حياتي كلها..أنت تعطي معنى لكل ما أفعله في الحياة.. أنت أكبر إنجازاتي في الحياة أحبك يا ابني".

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