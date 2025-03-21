- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - شاركت الشيف دانا الحلاني، إبنة الفنان اللبنانية عاصي الحلاني، صورة مع متابعيها عبر حسابها الخاث، ظهرت فيها إلى جانب خطيبها الشاب آلان سعد، أثناء إحتفالهما بعيد ميلادها، حيث ظهر الإثنان و هما يقطعان قالب حلوى مكتوب عليه: "يوم ميلاد سعيد دانا".
أطلت الشيف دانا الحلاني، إبنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على متابعيها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من دبي بأجواء رمضانية، إلى جانب خطيبها الشاب آلان سعد، وكانت ترتدي عباءة باللون الزهري ذات تصميم عصري، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا إحتفلت دانا الحلاني بعيد ميلادها مع خطيبها آلان سعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.