هكذا إحتفلت دانا الحلاني بعيد ميلادها مع خطيبها آلان سعد

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الشيف دانا الحلاني، إبنة الفنان اللبنانية عاصي الحلاني، صورة مع متابعيها عبر حسابها الخاث، ظهرت فيها إلى جانب خطيبها الشاب آلان سعد، أثناء إحتفالهما بعيد ميلادها، حيث ظهر الإثنان و هما يقطعان قالب حلوى مكتوب عليه: "يوم ميلاد سعيد دانا".



أطلت الشيف دانا الحلاني، إبنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، على متابعيها من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من دبي بأجواء رمضانية، إلى جانب خطيبها الشاب آلان سعد، وكانت ترتدي عباءة باللون الزهري ذات تصميم عصري، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

