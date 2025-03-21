ديانا كرزون تنهار بالبكاء في فيديو مؤثر بسبب ابنتها سلمى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تتمكن الفنانة ديانا كرزون منع دموعها بعد رؤية ابنتها الكبرى سلمى، في أول احتفال مدرسي لها بمناسبة عيد الأم.

وشاركت المغنية الاردنية متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو ظهرت فيه متأثرة وتبكي بحب وحنان خلال مشاهدة ابنتها، وهي تغني وترقص وتشارك في الاحتفال الخاص بعيد الام على المسرح، ولتشجيعها راحت تغني الأغنية الخاصة بالأم مع أصوات الأطفال التي كانت تصدح بالقرب منها.

وأرفقت ديانا الفيديو بتعليق من القلب كتبت فيه: “اليوم أول مرة بحضر حفلة عيد الأم بالمدرسة.. إحساس ما بينوصف إني اشوف سلمى بتغني وبتحتفل معي وفاهمه انه عيد الأم، وأول تجربة الها كمان بالمدرسة. فرحتها لما شافتني كانت مش طبيعية، نظراتها، ضحكتها، خجلها، أخدتي قلبي يا ماما”.

تفاعل النجوم والجمهور بشكل واسع مع المقطع، وعبروا عن حبهم الكبير لديانا وأثنوا على مشاعرها وحنيتها البارزة التي دفعتها للبكاء، وتمنوا رؤية طفلتها التي لا تزال الى الآن تحجبها عن وسائل الإعلام والسوشيال ميديا وتحرص على إخفاء وجهها ووجه ابنها لحمايتهما من التعليقات الجارحة التي قد يتعرضان لها.