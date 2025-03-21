ديمي مور تحتفل بعيد ميلاد بروس ويليس السبعين: صداقة رغم الانفصال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة الأمريكية ديمي مور بعيد ميلاد زوجها السابق، النجم العالمي بروس ويليس، الذي بلغ عامه السبعين، حيث شاركت عبر حسابها على إنستغرام مجموعة من الصور المميزة لهما مع بناتهما وحفيدتهما لويتا إيزلي توماس ويليس، البالغة من العمر 23 شهرًا. وأرفقت مور الصور بتعليق مؤثر قالت فيه: “يوم ميلاد سعيد يا بروس ويليس! نحبك”.

ورغم انفصالهما منذ عام 2000 بعد زواج دام 13 عامًا، حافظ الثنائي على علاقة صداقة قوية حتى يومنا هذا. وخلال فترة زواجهما، أنجبا ثلاث بنات: رومر (36 عامًا)، سكوت (33 عامًا)، وتالولا (31 عامًا). وبعد الانفصال، تزوج بروس ويليس من إيما هيمينغ ويليس عام 2009، وأنجبا ابنتين: مابل (12 عامًا) وإيفلين (10 سنوات).

في عام 2022، أعلنت عائلة بروس ويليس اعتزاله التمثيل بعد تشخيصه بمرض فقدان القدرة على الكلام المعروف باسم “الحبسة الكلامية”، وهو اضطراب لغوي ناتج عن تلف في الدماغ يؤثر على القدرة على التواصل. وفي مارس 2023، كشفت العائلة عن تشخيص جديد للنجم بمرض “الخرف الجبهي الصدغي” (FTD)، وهو اضطراب نادر يؤثر على الوظائف الإدراكية.

في بيان مؤثر، أكدت العائلة أن بروس يعاني من مشكلات صحية خطيرة تؤثر بشكل كبير على قدراته المعرفية، مضيفة: “هذا وقت مليء بالتحديات لعائلتنا، ونحن نُقدّر بشدة استمرار حبكم وتعاطفكم ودعمكم”.

على مدار مسيرته الفنية الحافلة، حقق بروس ويليس شهرة عالمية بأفلامه السينمائية التي تركت بصمة واضحة في عالم الفن، ليصبح واحداً من أبرز نجوم هوليوود على مدى عقود. وعلى الرغم من اعتزاله الفن، يظل محط حب وتقدير من جمهوره وزملائه في الوسط الفني.