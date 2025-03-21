غادة عادل تتعرّض لانتقادات حادة بسبب إعلان ليبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّضت الفنانة غادة لانتقادات كثيرة من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا بعد مشاركتها في الحملة الإعلانية لإعادة افتتاح المتحف الوطني في العاصمة طرابلس، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة فيه.

وجاءت الانتقادات من الجمهور الليبي بسبب ظهور غادة في الإعلان لمتحف وطني وهي غير ليبية، رغم أنها وُلدت في ليبيا.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لغادة عادل في كواليس تصوير الإعلان الجديد للمتحف، لتنطلق على الأثر التعليقات من نشطاء ليبيين، حيث علّق بعضهم قائلين: “وين الليبيين والليبيات اللي يتحاوسوا في السوشيال ميديا؟ هما ورجالتهم الحق، هما أولى بالإعلانات، أو على الأقل تخصّصهم في باكوات الدقيق والعبايات والمجوهرات. بالله، مَن أَولى بالإعلان هذا؟ حتى ملامحهم ما ليهاش علاقة بالمتحف واللي فيه. يعني غادة عادل نافختلنا راسنا بحضارة الـ3 آلاف سنة، كيف بتقتنع أن أقدم مومياء في العالم كانت مدفونة في الجنوب الليبي؟”.

وقال آخر معلّقاً: “كانوا جابوا بنت ليبية وشاب ليبي، راهو قالوا كيف ليبية ولابسة هكي؟ متحف وطني وممثلين مش ليبيين؟ وين باسط بوقندة، وين خالد كافو، وين لطيفة إبراهيم، وين مهيبة، وين بسمة الأطرش، وين فتحي كحلول؟ أنا خاطري نعرف كيف يفكروا بس… ما شاء الله مصرية وتونسي وسوري، ولا كأن عندنا فنانين؟ والمشكلة أنهم جابوا ممثلين لافتتاح متحف وطني وحاجة تخص الليبيين جداً. خيرنا دايماً لغيرنا، علاش ما عندناش ممثلين؟ جايبين هدا من برا، وتدفعولهم بالدولار. خيرهم لي عندنا، شن ناقصهم؟ على الأقل بالعملة المحلية. ولأ، حرام يستفيدوا. شعب حسد في بعضه”.