شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء المشاهير يلفتون الأنظار في مسلسل عايشة الدور مع دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عرض مسلسل عايشة الدور في النصف الثاني من رمضان 2025، لاقى العمل تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذي ارتبط بأحداثه وشخصياته، وخلال متابعة المسلسل، لفت الأنظار ظهور عدد من أبناء نجوم الفن والإعلام في أدوار مميزة.

أميرة أديب، ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، تجسد دور إحدى الطالبات الجامعيات إلى جانب دنيا سمير غانم داخل أحداث المسلسل.



أميرة أديب

أما الفنان الشاب محمد عمرو الليثي، نجل الإعلامي عمرو الليثي وحفيد السيناريست والمنتج الكبير ممدوح الليثي، فيشارك أيضًا في العمل، وذلك بعد ظهوره في النصف الأول من رمضان في مسلسل الكابتن.



محمد عمرو الليثى

كما يشهد المسلسل مشاركة أحمد عصام السيد، نجل الفنانة القديرة حنان يوسف والمخرج المسرحي الشهير عصام السيد. وهو خريج المعهد العالي للسينما وسبق له العمل في مجال الـ"ستاند آب كوميدي"، بالإضافة إلى تقديمه أفلامًا قصيرة حازت على جوائز عالمية ومحلية.



أحمد عصام السيد

ويؤدي أحمد عصام السيد في المسلسل دور شاب جامعي منطوٍ وخجول، لكنه يمتلك وعيًا كبيرًا بما يجري من حوله في الجامعة، ويكون داعمًا لشخصية عايشة، التي تلعب دورها دنيا سمير غانم، في التأقلم مع عالمها الجديد.

قصة مسلسل عايشة الدور

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

أبطال مسلسل عايشة الدورمسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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