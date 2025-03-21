والدة شوق الهادي تلفت الأنظار بجمالها في ظهور نادر لها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة الكويتية شوق الهادي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، صور عائلية لها.

وظهرت شوق الهادي في الصور برفقة والدتها وشقيقتها وابن شقيقتها، في منزل فرح الهادي وزوجها الممثل عقيل الرئيسي.

ولفتت والدة شوق وفرح الأنظار في الصور، في ظهور نادر لها، وخطفت الأنظار بجمالها وبالشبه الكبير بينها وبين ابنتيها.

ككما لفت آدم ابن فرح وعقيل الأنظار بلطافته، إذ ظهر وهو يطبع القبلات على وجه والدته وخالته شوق.

وأرفقت شوق الصور بتعليق عبرت فيه عن حبها الكبير لعائلتها، وكتبت قائلة: "حياتي كلها في صوره".

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